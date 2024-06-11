В Кремле заявили о потере Макроном поддержки французов

Песков: партия Макрона стремительно теряет свои позиции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции и поддержку среди французов, о чем говорят итоги выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возможной отставке Макрона. По его словам, необходимо дождаться итогов досрочных выборов в парламент, которые пройдут в два тура, 30 июня и 7 июля.

Ранее радиостанция Europe1 со ссылкой на источники сообщила, что Макрон рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европейский парламент, в ходе которых победили правые силы.