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12:17, 11 июня 2024Мир

В Кремле заявили о потере Макроном поддержки французов

Песков: партия Макрона стремительно теряет свои позиции

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Партия президента Франции Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции и поддержку среди французов, о чем говорят итоги выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возможной отставке Макрона. По его словам, необходимо дождаться итогов досрочных выборов в парламент, которые пройдут в два тура, 30 июня и 7 июля.

Ранее радиостанция Europe1 со ссылкой на источники сообщила, что Макрон рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европейский парламент, в ходе которых победили правые силы.

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      Максим Габриелян
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