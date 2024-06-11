В Латвии заявили о подготовке решения НАТО по Украине без участия Венгрии

Ринкевич: к саммиту НАТО будет скоординированный подход к Украине без Венгрии

У стран НАТО к саммиту в Вашингтоне будет решение по Украине без участия Венгрии. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Reuters.

Ринкевич выступил с заявлением перед саммитом «Восточного фланга» НАТО без участия президента Венгрии Тамаша Сулока. По его словам, страны альянса должны проявлять единую позицию, когда речь идет об усилении возможностей организации.

«Самое главное, что мы имеем более скоординированный подход к Вашингтонскому саммиту [НАТО], когда речь идет о поддержке Украины», — заявил латвийский президент. Он также указал на разные позиции по Украине стран Восточной Европы, в частности Венгрии и Словакии.

Ранее Ринкевич в интервью Politico призвал НАТО снять ограничения на удары по территории России. По его мнению, текущие ограничения «не основаны на каком-либо рациональном или прагматичном подходе».