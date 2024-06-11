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15:14, 11 июня 2024Бывший СССР

В Литве начались учения с участием военных из стран НАТО

В Литве начались учения «Прочный щит 6» с участием военных из стран НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве начались военные учения «Прочный щит 6». Об этом сообщает «Интерфакс».

Учения были организованы Добровольческими силами обороны республики. В них принимают участие около тысячи военнослужащих из Литвы и стран-союзников по НАТОВеликобритании, США, Латвии, Франции, Дании и Германии.

В ходе учений, которые продлятся с 11 по 16 июня, будет дана оценка навыкам штаба и пехоты в планировании и ведении боевых действий в режиме реального времени. Кроме того, будет проведена проверка координации совместных действий с другими подразделениями.

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5 июня стало известно о начале крупных учений НАТО Baltic Operations 2024 в Балтийском море. Об этом сообщили в Вооруженных силах Литвы, отметив, что участниками маневров стали около 9000 военнослужащих, более 50 кораблей и свыше 80 самолетов из 20 стран альянса.

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      Екатерина Грищенко
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