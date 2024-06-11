В Минобороны Украины запретили удаленно вставать на воинский учет

Минобороны Украины: проживающие заграницей могут встать на учет в дипучреждениях

Проживающим заграницей украинцам запретили удаленного вставать на воинский учет, это возможно только при личном посещении дипучреждения. Об этом заявил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает РИА Новости.

«Семнадцатилетние граждане Украины, которые находятся в другом государстве, должны встать на воинский учет и обновить свои данные. Для этого им нужно обратиться в дипломатические учреждения. Обновить данные через приложение "Резерв+" им нельзя», — сказал Лазуткин.

По его словам, данные из дипломатических учреждений передаются в военкоматы, а обновить их через приложение «Резерв+» нельзя.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что правительство Украины не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию, перекладывая ее на Верховную Раду.

