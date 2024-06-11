В Молдавии раскритиковали танцевальный ансамбль за участие в ПМЭФ

Спикер парламента Молдавии Гросу осудил танцевальный ансамбль за участие в ПМЭФ

В Молдавии осудили танцевальный коллектив за выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующее заявление про артистов Национального академического государственного ансамбля народных танцев «Жок» сделал спикер парламента республики Игорь Гросу в эфире «Радио Молдова».

«Этот ансамбль — символ, это история, и вот жест такой... Не зря говорят: имя, имидж можно строить всю жизнь, а достаточно сделать такой глупый жест, и ты все стер губкой», — отметил Гросу.

Спикер молдавского парламента добавил, что коллективу нужно больше «проницательности и гордости». По его словам, участие артистов в ПМЭФ было недопустимо в связи с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно о задержаниях в аэропорту Кишинева граждан, вернувшихся в Молдавию с ПМЭФ. На опубликованных кадрах в ответ на действия правоохранителей люди вокруг кричат полиции «позор».