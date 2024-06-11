Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 11 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии раскритиковали танцевальный ансамбль за участие в ПМЭФ

Спикер парламента Молдавии Гросу осудил танцевальный ансамбль за участие в ПМЭФ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Молдавии осудили танцевальный коллектив за выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующее заявление про артистов Национального академического государственного ансамбля народных танцев «Жок» сделал спикер парламента республики Игорь Гросу в эфире «Радио Молдова».

«Этот ансамбль — символ, это история, и вот жест такой... Не зря говорят: имя, имидж можно строить всю жизнь, а достаточно сделать такой глупый жест, и ты все стер губкой», — отметил Гросу.

Спикер молдавского парламента добавил, что коллективу нужно больше «проницательности и гордости». По его словам, участие артистов в ПМЭФ было недопустимо в связи с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно о задержаниях в аэропорту Кишинева граждан, вернувшихся в Молдавию с ПМЭФ. На опубликованных кадрах в ответ на действия правоохранителей люди вокруг кричат полиции «позор».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

      Оппозиция Армении заявила о готовности отказаться от депутатских мандатов

      В Молдавии раскритиковали танцевальный ансамбль за участие в ПМЭФ

      «АвтоВАЗ» представит туристические версии своих автомобилей

      Володин поставил депутатов Госдумы перед выбором на фоне обсуждения ПЦР-тестов

      Зеленского попросили разрешить альтернативную службу на Украине

      Российский суд приговорил к 13 годам за шпионаж гражданку Украины

      В Кремле назвали причины проведения вторых ядерных учений

      Песков ответил на вопрос об ударах России по электросетям Украины

      В России заявили о востребованности автотранспортеров переднего края

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше