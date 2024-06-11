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11:40, 11 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии задержали участников ПМЭФ

В аэропорту Кишинева задержали прилетевших с ПМЭФ граждан

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Прилетевших с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Молдавию граждан задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

«Люди скандируют против полицейских и поют "Священную войну". Также задержан рейс из Еревана, рассказал "Известиям" член блока "Победа" (блок оппозиционных молдавских партий, возглавляемый Иланом Шором — прим. «Ленты.ру») Олег Суслов», — говорится в сообщении издания.

На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов жестко задерживают одного из пассажиров. На следующем видео люди кричат полицейским «позор».

Ранее Илан Шор заявил, что оппозиция вполне способна победить на выборах президента в Молдавии. По его словам, сейчас республика захвачена проевропейцами.

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      Александр Курбатов
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