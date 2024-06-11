В Москве девочка сломала позвоночник на тренировке у призера Олимпиады

В Москве девочка сломала позвоночник, тренируясь у призера Олимпиады Белянкиной

В Москве шестилетняя девочка сломала позвоночник на тренировке у призера Олимпиады. Занятия по прыжкам на батутах в спортивном центре Yourways Forth в Люблино проводила Вера Белянкина, завоевавшая бронзу на юношеских Олимпийских играх в 2018 году, пишет Telegram-канал Shot.

Девочка упала после выполнения одного из элементов. У нее заболела спина и возникли трудности с дыханием. По данным издания, тренер отказалась останавливать занятие, несмотря на жалобы девочки, а родителям сказала, что ничего страшного не произошло, и даже посоветовала способ, как самостоятельно вправить позвонки.

В больнице на следующий день у ребенка диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Пациентке назначили постельный режим на три месяца и корсет. Ее родители намерены обратиться в суд.

В спортивном центре Белянкину временно отстранили от тренировок. При этом, как пишет Shot, директор организации считает, что родители пострадавшей «просто хотят заработать», а травму девочка могла получить не в батутном центре — якобы на кадрах с занятия не видно, что ребенок получил травму.

В феврале в батутном центре «Облако» ТЦ Letout в Самаре во время игры мальчик поранил ногу, содрав кожу и другие ткани до кости. На кадрах из батутного центра, которыми поделились родители пострадавшего, можно было увидеть неизолированные металлических крепежи на границах батута. Мальчика прооперировали. При этом администраторы игровой зоны не стали приносить извинения семье школьника и принимать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.