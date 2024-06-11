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17:04, 11 июня 2024Россия

В Москве пациент наркологической клиники перегрыз бинты, поджег подушки и сбежал

В Москве пациент наркологической клиники перегрыз бинты, устроил пожар и сбежал

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве 19-летний пациент наркологической клиники «Уника+» перегрыз бинты, поджег подушки и сбежал. В клинику молодого человека определила мать, но он сбежал, когда его привязали к кровати, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, санитары учреждения привязали россиянина к кровати бинтами. Утром он перегрыз бинты, освободив одну руку, дотянулся до зажигалки и поджег бинты на второй. Затем пациент попытался разбить окно, но безуспешно. Тогда он решил устроить пожар и поджег подушки. Из-за начавшегося пожара в клинике сработала пожарная сигнализация и началась эвакуация. А молодой человек, воспользовавшись паникой, сбежал.

Бежавшего пациента задержал наряд полиции на пути к дому. После произошедшего его определили в психиатрическое отделение больницы.

В феврале в московском районе Чертаново очевидцы заметили как пациент наркологии перепрыгнул через забор клиники и начал голым купаться в снегу.

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      Елена Торубарова
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