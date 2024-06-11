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10:43, 11 июня 2024Бывший СССР

В Нацгвардии Украины предложили отказаться от возвращения Крыма силой

Военный Нацгвардии Украины предложил отказаться от силового возвращения Крыма

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Военнослужащий Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко предложил отказаться от возвращения Крыма силой. Его слова приводит «Страна.ua».

«Крым — это будет тяжелая история возвращения. Если Донбасс, Луганская область были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически», — заявил украинский военный.

По его словам, в 2014 году в Крыму было принято политическое решение о возвращении в Россию и Украина может вернуть полуостров военным путем.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что конфликт на Украине переходит в новую фазу, на этом этапе украинские войска сосредоточатся на попытках атаковать территорию России с помощью западного оружия.

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      Валентин Карант
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