В Нацгвардии Украины предложили отказаться от возвращения Крыма силой

Военный Нацгвардии Украины предложил отказаться от силового возвращения Крыма

Военнослужащий Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко предложил отказаться от возвращения Крыма силой. Его слова приводит «Страна.ua».

«Крым — это будет тяжелая история возвращения. Если Донбасс, Луганская область были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически», — заявил украинский военный.

По его словам, в 2014 году в Крыму было принято политическое решение о возвращении в Россию и Украина может вернуть полуостров военным путем.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что конфликт на Украине переходит в новую фазу, на этом этапе украинские войска сосредоточатся на попытках атаковать территорию России с помощью западного оружия.