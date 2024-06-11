В Прибалтике назвали дату отключения от совместной с Россией энергосистемы

Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключатся от единой с Россией электросистемы

Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключат свои электросистемы от единой системы с Россией и Белоруссией, а на следующий день подключатся к европейской электросети, сообщает «Интерфакс».

О принятии соответствующего решения властями трех бывших советских республик, а также том, что изменения произойдут предстоящей зимой, стало известно ранее, теперь же названа конкретная дата переключения.

«Длившийся около 20 лет процесс десинхронизации завершится после того, как операторы электроэнергетических систем Эстонии, Латвии и Литвы объявят в России и Белоруссии, что они больше не будут продолжать работу в совместном синхронном пространстве», — цитирует агентство замминистра энергетики и минеральных ресурсов Эстонии Яанус Уйга.

Отмечается, что проект синхронизации с континентальной европейской энергосистемой обойдется в 1,6 миллиарда евро, а три четверти этой суммы поступит из бюджета Европейского союза.