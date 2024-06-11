В России опасному борщевику нашли применение

Ученые из ПГНИУ разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика

Российские ученые из Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика и готовятся запатентовать его. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

«Борщевик — важный источник эфирных масел. Ученые выяснили, что эфирное масло, содержащееся в этом опасном сорняке, обладает высокой противогрибковой активностью», — сказано в сообщении.

По словам доцента кафедры фармакологии и фармации Захара Касьянова, эфирное масло вывели при помощи паровой дистилляции. Утверждается, что выход полезного состава составляет около 4 процентов, что считается высоким показателем.

Теперь исследователи химфака ПГНИУ хотят разработать на основе эфирного масла из борщевика средство, приближенное к фунгицидному — для защиты растений от грибковых инфекций и санитарной обработки помещений. Новый препарат, уверены ученые, в дальнейшем может быть полезен в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах России.

В конце мая ученые Юго-Западного университета создали полезный дрон для каждого дачника. Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, работает с микроволнами. Недавно, как отмечалось, специалисты также оформили патент на этого «робота-убийцу» борщевика.