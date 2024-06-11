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14:35, 11 июня 2024Моя страна

В России опасному борщевику нашли применение

Ученые из ПГНИУ разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские ученые из Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика и готовятся запатентовать его. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

«Борщевик — важный источник эфирных масел. Ученые выяснили, что эфирное масло, содержащееся в этом опасном сорняке, обладает высокой противогрибковой активностью», — сказано в сообщении.

По словам доцента кафедры фармакологии и фармации Захара Касьянова, эфирное масло вывели при помощи паровой дистилляции. Утверждается, что выход полезного состава составляет около 4 процентов, что считается высоким показателем.

Теперь исследователи химфака ПГНИУ хотят разработать на основе эфирного масла из борщевика средство, приближенное к фунгицидному — для защиты растений от грибковых инфекций и санитарной обработки помещений. Новый препарат, уверены ученые, в дальнейшем может быть полезен в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах России.

В конце мая ученые Юго-Западного университета создали полезный дрон для каждого дачника. Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, работает с микроволнами. Недавно, как отмечалось, специалисты также оформили патент на этого «робота-убийцу» борщевика.

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