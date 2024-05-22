В России создали полезный дрон для каждого дачника

В ЮЗГУ разработали дрон, помогающий в борьбе с борщевиком

Новый гаджет для борьбы с борщевиком, считающимся чрезвычайно опасным растением, создали ученые Юго-Западного университета (ЮЗГУ) — дрон, работающий с микроволнами. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Недавно, как отмечается, специалисты также оформили патент на этого «робота-убийцу» борщевика. В беседе с изданием ученые заявили, что устройство работает как дрон: оператор задает необходимые программы с координатами поля, после чего гаджет выезжает выполнять задачи.

У дрона есть специальный волновод, борющийся с вредными растениями. В комплект роботизированного комплекса также входит отдельное устройство управления.

Помимо этого, подчеркивается, что гаджет оснащен анализатором, который позволяет распознавать объекты и не носить вреда людям. В то же время микроволны устройства уничтожают борщевик, оставляя соседние растения в целости.

В настоящее время специалисты занимаются доработкой своего изобретения. «Если все пойдет успешно, робот сможет самостоятельно находить борщевик и уничтожать его», — сказано в сообщении. Таким образом, дрон сможет стать полезными помощником не только на больших предприятиях, но и в целом для каждого дачника.

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