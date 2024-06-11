В России предложили промаркировать спортивное питание

«Известия»: спортивное питание предложили промаркировать с октября 2025 года

Национальная ассоциация индустрии спортивного питания обратилась в Минпромторг с просьбой включить пищевую продукцию для питания спортсменов в перечень товаров, которые в России подлежат маркировке. Об этом пишут «Известия».

В ассоциации уточнили, что идентификация должна стартовать уже с 1 октября 2025 года. Отмечается, что отсутствие маркировки способствует распространению серого импорта и подрывает доверие к отрасли спортивного питания.

В России с 1 сентября 2023 года начали обязательную цифровую маркировкаумедицинских изделий, воды для детского питания, кресел-колясок, безалкогольных напитков и соков, а также биологически активных добавок (БАДов) и антисептиков.