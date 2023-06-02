В России начнут маркировать пять новых категорий товаров

В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские изделия, детскую воду, соки и БАДы

В России с 1 сентября начут обязательную цифровую маркировкаумедицинских изделий, воды для детского питания, кресел-колясок, безалкогольных напитков и соков, а также биологически активных добавок (БАДов) и антисептиков. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке», — отмечается в документе.

Уточняется, что наносить обязательную маркировку на товары производители кресел-колясок, БАД, антисептиков, медицинских изделий и детской воды должны будут с 1 октября текущего года, безалкогольных напитков — поэтапно с 1 декабря.

В августе 2022 года директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что в России введут обязательную маркировку воды для детского питания.