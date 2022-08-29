Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России введут маркировку воды для детей

Известия: в России введут обязательную маркировку воды для детей

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В России введут обязательную маркировку воды для детского питания. Об этом сообщила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева, пишут «Известия».

Чиновница объяснила, что эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования для детской воды и продают под ее видом обычную.

Кандидат биологических наук Елена Севостьянова рассказала изданию, что детская вода может быть только природной и добываться либо из скважин, либо из родников или глубоких озер. Кроме того, к ней предъявляются особые требования по подготовке и безопасности в целом. Например, очищать такую воду можно при помощи ультрафиолета, а фильтрация запрещена, поскольку может изменить основной солевой состав.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее подчеркнул, что после введения маркировки потребитель сможет увидеть конкретную скважину, из которой взята вода в бутылке. Изменения коснутся природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральной столовой, лечебно-столовой и лечебной вод.

С 1 декабря 2021 года в системе «Честный знак» должна была маркироваться только минеральная вода, с 1 марта маркировка стала обязательной для прочей питьевой воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о попытках Запада повлиять на позицию других стран по России
Пожилые супруги застряли в пустыне и погибли без воды, еды и горючего
Опытный садовод рассказал о подготовке дачных растений к зиме в сентябре
В России введут маркировку воды для детей
Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике
Боррель усомнился в поддержке ЕС полного запрета на выдачу виз россиянам
Раскрыто состояние квалифицированного состава ВВС Украины
Россияне вспомнили сгоревший «кусочек Америки» в Москве
Экс-мэра Архангельска задержали за попытку устроить автопробег дорогих машин
Стало известно о подготовке в США афганских летчиков для отправки на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.