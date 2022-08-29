В России введут маркировку воды для детей

Известия: в России введут обязательную маркировку воды для детей

В России введут обязательную маркировку воды для детского питания. Об этом сообщила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева, пишут «Известия».

Чиновница объяснила, что эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования для детской воды и продают под ее видом обычную.

Кандидат биологических наук Елена Севостьянова рассказала изданию, что детская вода может быть только природной и добываться либо из скважин, либо из родников или глубоких озер. Кроме того, к ней предъявляются особые требования по подготовке и безопасности в целом. Например, очищать такую воду можно при помощи ультрафиолета, а фильтрация запрещена, поскольку может изменить основной солевой состав.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее подчеркнул, что после введения маркировки потребитель сможет увидеть конкретную скважину, из которой взята вода в бутылке. Изменения коснутся природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральной столовой, лечебно-столовой и лечебной вод.

С 1 декабря 2021 года в системе «Честный знак» должна была маркироваться только минеральная вода, с 1 марта маркировка стала обязательной для прочей питьевой воды.