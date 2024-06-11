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12:43, 11 июня 2024Россия

В России предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

Москалькова: незаконно задержанные россияне должны иметь право на компенсацию

Фото: Weston / Unsplash

Незаконно задержанные россияне должны иметь право на компенсацию. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, поступившем в редакцию РИА Новости.

Соответствующий механизм омбудсмен предложила закрепить в Кодексе об административных правонарушениях КоАП). В качестве обоснования инициативы она указала на институт реабилитации, имеющийся в российском уголовном законе. В действующей редакции КоАП аналогичная правовая возможность отсутствует.

КоАП России предусматривает административное задержание в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также административный арест на срок до 15 суток.

В докладе Москалькова также предложила усилить наказание для иностранных чиновников за русофобию. Конкретных видов наказания омбудсмен не назвала, указав только, что русофобия должна быть порицаема как проявление экстремизма.

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      Алан Босиков
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