В России предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

Москалькова: незаконно задержанные россияне должны иметь право на компенсацию

Незаконно задержанные россияне должны иметь право на компенсацию. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, поступившем в редакцию РИА Новости.

Соответствующий механизм омбудсмен предложила закрепить в Кодексе об административных правонарушениях КоАП). В качестве обоснования инициативы она указала на институт реабилитации, имеющийся в российском уголовном законе. В действующей редакции КоАП аналогичная правовая возможность отсутствует.

КоАП России предусматривает административное задержание в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также административный арест на срок до 15 суток.

В докладе Москалькова также предложила усилить наказание для иностранных чиновников за русофобию. Конкретных видов наказания омбудсмен не назвала, указав только, что русофобия должна быть порицаема как проявление экстремизма.