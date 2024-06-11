Москалькова предложила усилить наказание за русофобию для иностранных чиновников

Омбудсмен Москалькова предложила усилить наказание за русофобию для иностранцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила привлекать иностранных граждан, в том числе чиновников, к ответственности за проявление русофобии. Соответствующие предложения содержатся в докладе омбудсмена по итогам 2023 года.

Москалькова предложила наказывать иностранцев и должностных лиц за русофобию как за экстремизм. По ее мнению, Запад и те организации, которые находятся под его влиянием, захватила «беспрецедентная русофобия», которая принимает все более агрессивные формы. В пример омбудсмен приняла решение Международного олимпийского комитета о запрете символики России на Олимпийских играх 2024 года.

«В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния», — говорится в докладе.