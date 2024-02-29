Путин заявил, что русофобия ослепляет Запад и лишает его разума

Русофобия ослепляет Запад и лишает его разума, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Он также приравнял русофобию к расизму. Трансляция послания ведется в Telegram-канале Кремля.

«Русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности, ослепляет, лишает разума», — сказал глава государства. Он добавил, что действия США и сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности, что порождает риски для всех.

Ранее министр иностранных дел России, рассуждая о препятствиях на пути к переговорам по Украине, также говорил о высокомерии Запада и его нацеленности на русофобию. По его словам, это неизлечимо и никуда не уходит. Глава российского МИД также обратил внимание, что в 2014 году к власти на Украине пришли русофобы, которые решили изгнать русских из Крыма.

Министр отмечал, что русофобия на Украине активно поддерживается Западом, который не просто замалчивает подобные тенденции, но и поощряет их.