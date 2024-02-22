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18:49, 22 февраля 2024Мир

Лавров назвал препятствие для переговоров по Украине

Лавров: высокомерие Запада не позволяет вести речь о переговорах по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Высокомерие Запада и его нацеленность на русофобию не позволяют вести речь о переговорах по Украине. Препятствие на пути к урегулированию конфликта назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«К моему огромному сожалению, эта заряженность на русофобию и такая высокомерная [позиция], — подчеркну это еще раз, которая у немцев особенно проскальзывает, у англичан она всегда была, — она, конечно, неизлечима, она никуда не исчезает. И в этой ситуации как можно говорить про переговоры?» — сказал Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

Глава внешнеполитического ведомства также призвал западные страны, в частности США, ответить, почему они категорически не хотят серьезного диалога по проблемам на Украине, созданным ими же.

Между тем президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине. «Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — заявил Путин. По словам главы государства, Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в мире осознают невозможность добиться устойчивого урегулирования ситуации на Украине без Москвы.

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      Алина Гончарова
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