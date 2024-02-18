Путин заявил о готовности к диалогу по Украине

Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине. Видео со словами главы государства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — сказал Путин. По его словам, Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.

Путин объяснил, что Россия перешла к инструментам военного характера после просьб о помощи от жителей Донбасса.

Ранее президент России заявил, что триггером для начала специальной военной операции на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских договоренностей. Кроме того, по словам Путина, триггером послужили и непрекращающиеся атаки «на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса — Луганскую народную республику и Донецкую народную республику» с многочисленными человеческими жертвами.