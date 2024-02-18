Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 18 февраля 2024Россия

Путин заявил о готовности к диалогу по Украине

Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине. Видео со словами главы государства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — сказал Путин. По его словам, Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.

Путин объяснил, что Россия перешла к инструментам военного характера после просьб о помощи от жителей Донбасса.

Ранее президент России заявил, что триггером для начала специальной военной операции на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских договоренностей. Кроме того, по словам Путина, триггером послужили и непрекращающиеся атаки «на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса — Луганскую народную республику и Донецкую народную республику» с многочисленными человеческими жертвами.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это вопрос жизни и смерти». Путин объяснил значение ситуации вокруг Украины для России

      Глава евродипломатии заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев

      Москвина объяснила интервью обвинявшему россиян в допинге журналисту из США

      Германия передала Украине непригодные к бою БТР

      В Кремле рассказали о докладах Путину по Авдеевке в режиме реального времени

      Путин рассказал о нежелании Киева завершить конфликт

      Минобороны объявило о полном взятии Авдеевки

      Стало известно о возможном возвращении Губина на сцену

      Российский путешественник рассказал о ценах на яйца в Европе

      Медведев назвал цели ядерных ударов России в случае войны с Западом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше