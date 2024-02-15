Путин назвал триггер для начала СВО

Путин: триггером для начала СВО стал отказ Украины от «минских договоренностей»

Президент России Владимир Путин рассказал, что триггером для начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал отказ Киева от выполнения «минских договоренностей». Его слова приводит «Интерфакс».

Кроме того, по словам Путина, триггером послужили и непрекращающиеся атаки «на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса — Луганскую народную республику и Донецкую народную республику» с многочисленными человеческими жертвами.

Ранее Владимир Путин выразил сожаления о том, что Россия не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше.

Также президент обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО.