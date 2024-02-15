Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:06, 15 февраля 2024Бывший СССР

Путин назвал триггер для начала СВО

Путин: триггером для начала СВО стал отказ Украины от «минских договоренностей»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что триггером для начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал отказ Киева от выполнения «минских договоренностей». Его слова приводит «Интерфакс».

Кроме того, по словам Путина, триггером послужили и непрекращающиеся атаки «на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса — Луганскую народную республику и Донецкую народную республику» с многочисленными человеческими жертвами.

Ранее Владимир Путин выразил сожаления о том, что Россия не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше.

Также президент обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

      Путин заступился за ударившегося головой об вертолет Байдена

      Путин назвал триггер для начала СВО

      Путин назвал возможную причину срыва Западом стамбульских переговоров

      ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

      Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

      Путин прокомментировал слова Блинкена о бежавшем из России прадеде

      Раскрыта новая причина потери интереса к сексу у женщин

      Женщина не пережила секса в первую брачную ночь

      Путин рассказал о разговоре с Карлсоном «за кадром»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше