В России спрогнозировали резкий рост трат населения в интернете

АКИТ: траты россиян на онлайн-покупки в 2024 году могут превысить 9 трлн рублей

В текущем году траты россиян на онлайн-покупки могут резко возрасти. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости спрогнозировал, что они увеличатся на 40 процентов в годовом выражении.

«Мы совершенно уверены в том, что по итогам 2024 года сможем увидеть все 9 триллионов оборота и даже чуть больше», — оценил он расходы населения в интернете. По словам Соколова, на данный момент доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж составляет около 14 процентов, при этом в некоторых странах Запада этот показатель доходит до 30 процентов.

Эксперт подчеркнул, что у российского онлайн-рынка есть потенциал роста вдвое в течение следующих 3-5 лет, «и на нем места хватит всем». Ранее АКИТ сообщала, что в 2023 году объем интернет-торговли в РФ составил почти 6,4 триллиона рублей, превысив результат предыдущего года на 28 процентов.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, говоря о причинах необходимого регулирования онлайн-торговли, заявил, что проблема маркетплейсов в России заключается в отсутствии ответственности продавцов. По его словам, для того чтобы бороться с недобросовестными площадками, необходимо законодательно закрепить понятие «маркетплейс».