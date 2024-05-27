В Госдуме назвали проблему маркетплейсов

Депутат Хинштейн: маркетплейсы в РФ не несут ответственность за качество товаров

Проблема маркетплейсов в России заключается в отсутствии ответственности продавцов. Такую причину необходимого регулирования онлайн-торговли назвал депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, его цитирует РИА Новости.

По словам депутата, продавцы в интернете не несут прямой ответственности за вещь, которую продают. Однако для того, чтобы бороться с недобросовестными площадками, необходимо законодательно закрепить понятие «маркетплейс».

«Регулирование маркетплейсов необходимо… закон нужен в первую очередь для того, чтобы устанавливать правила игры… я вижу одну из проблем, которая заключается в следующем… онлайн торговля электронная не несет прямой ответственности за качество товаров, которые поставляет», — объяснил Хинштейн.

По данным представителя маркетплейса Ozon, на площадке работает более 470 тысяч продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Всего же с помощью маркетплейса зарабатывают порядка 1,4 миллиона человек — это почти 1,7 процента трудоспособного населения России. Более 80 процентов этих людей работают в регионах.

В январе 2024 года в России задумались об установлении для маркетплейсов предельной доли на рынке, что, в частности, запрещает им открывать новые пункты выдачи сверх меры. Документ вводит лимит в размере 25 процентов от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Такой подход совпадает с принятым для продуктовых сетей. Им запрещено арендовать или выкупать в населенном пункте новые площади, если на них приходится от четверти товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе, отметил сенатор.

