В России стали чаще покупать чипсы

«Ъ»: продажи чипсов в России с апреля 2023 года выросли на 14,7 %

Продажи в России картофельных чипсов выросли на 14,7 процента с апреля 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно исследованию NielsenIQ, годом ранее было зафиксировано снижение в 8,7 процента. Кроме того, чипсы оказались самой быстрорастущей категорией в натуральном выражении среди снеков: на их долю приходится 43,5 процента продаж всего сегмента.

Эксперты связывают тенденцию с тем, что локальным компаниям удалось заместить ушедшие с российского рынка иностранные бренды. Весной 2022 года американская Kellogg`s прекратила поставки в Россию чипсов Pringles. Однако в феврале 2024 года сообщалось, что компания «Черноголовка» (новый владелец российского бизнеса) начала выпускать чипсы под брендом Cheesl`s на заводе в Пскове.

Ранее россиянам напомнили, что за продажу картофеля с дачи грозит штраф до 2000 рублей. Наказать могут и тех, кто выращивает картофель на продажу из собственных клубней.