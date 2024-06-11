В России выросло количество продаваемой одежды

«Ъ»: в России зафиксировали рост предложения одежды на 24 %

На российском рынке стало на 24 процента больше одежды, чем годом ранее, из-за увеличения количества новых отечественных и зарубежных брендов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что в апреле стоимость маркируемой продукции в сегменте снизилась на 4 процента год к году. Повышать цены на одежду в условиях растущей конкуренции продавцы не могут. В частности, средняя стоимость семи позиций одежды в апреле составила 4,6 тысячи рублей, сократившись год к году на 4,1 процента.

В январе—апреле объем производства и поставок по маркируемым позициям увеличился на 24,1 процента, до 28,2 миллиона. Кроме того, издание отмечает, что объем производства вырос на 23,2 процента, до 10,2 миллиона позиций, импорт — на 21,2 процента, до 16,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что по итогам марта 2024 года Германия экспортировала в Россию одежду на общую сумму 15,95 миллиона рублей. Наибольшая доля поставок (30 процентов от всего экспорта одежды из ФРГ в РФ) пришлась на майки и футболки.