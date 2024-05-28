Россия резко нарастила закупки одежды из Германии

РИА Новости: Германия экспортировала в Россию одежду на 15,95 млн евро в марте

По итогам марта 2024 года Германия экспортировала в Россию одежду на общую сумму 15,95 миллиона рублей. Показатель стал максимальным с сентября 2023-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Наибольшая доля поставок (30 процентов от всего экспорта одежды из ФРГ в РФ) пришлась на майки и футболки. На втором месте по уровню востребованности оказались свитеры и кардиганы (18 процентов), а третью строчку заняли женские костюмы и юбки (12 процентов).

В то же время сильнее всего в месячном выражении выросли поставки детской одежды и спортивных костюмов. С февраля по март продажи по обеим категориям увеличились более чем в три раза. На этом фоне Германия сохранила за собой статус одного из крупнейших поставщиков одежды на российский рынок.

Лидером среди европейских стран по этому показателю стала Италия, отправившая в марте одежды в Россию на общую сумму 26,94 миллиона евро. В то же время суммарные объемы экспорта предметов гардероба из Евросоюза (ЕС) в РФ по итогам первого месяца весны сократились на 5 процентов, до 65 миллионов евро.

Что касается обуви, то в этом сегменте лидерами по темпам роста экспорта в РФ за последние несколько лет стали Армения, Киргизия и Казахстан. Первая увеличила поставки в 11 раз в сравнении с показателем досанкционного 2021 года, вторая — в 6,53 раза, а третий — в 6,49 раза. Заметно нарастили экспорт и Сербия с США — до 16 и 14,5 миллиона долларов соответственно.