Ряд стран резко нарастил поставки обуви в Россию

Грузия и Израиль больше всех с 2021 года нарастили экспорт обуви в Россию

Ряд стран, в том числе Армения, Киргизия и Казахстан, резко нарастили поставки обуви в Россию по сравнению с показателями досанкционного 2021 года. Об этом со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и открытой статистики пишет РИА Новости.

Так, Армения увеличила экспорт почти в 11 раз, Киргизия — в 6,53 раза, а Казахстан — в 6,49 раза. Заметно увеличили поставки также Сербия и США — в 3,9 и 3,6 раза соответственно, в денежном выражении экспорт достиг 16 и 14,5 миллиона долларов. При этом больше всего за два года подскочил импорт обуви из Грузии и Израиля — в 56,5 и 17 раз при довольно небольших объемах, 656 и 69 тысяч долларов соответственно.

При этом лидером по экспорту в Россию в денежном выражении в 2023 году стал Китай с результатом в 3,4 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Италия (306 миллионов долларов), Турция (154 миллиона долларов), Польша (151 миллион долларов) и Латвия (67 миллионов долларов). Главным импортером обуви в РФ могла стать Белоруссия. В 2021 году республика заняла третье место с объемом в 224 миллиона долларов, но в 2022 и 2023 году Минск не раскрывал данные о торговле.

Ранее стало известно, что ряд европейских и азиатских стран за последний год нарастил поставки одежды в Россию. Экспорт в Россию заметно увеличили Казахстан (рост в 3,5 раза в сравнении с показателем 2022-го), Мьянма (в 3,2 раза), Румыния (в 1,9 раза), Хорватия и Армения (в 1,5 раза), Турция и Болгария (в 1,4 раза), и Южная Корея (в 1,3 раза).