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09:26, 5 апреля 2024Экономика

Ряд стран резко нарастил поставки одежды в Россию

РИА Новости: европейские и азиатские страны резко нарастили поставки одежды в РФ

Фото: Lucas Hoang / Unsplash

Ряд европейских и азиатских стран за последний год резко нарастил поставки одежды в Россию. Речь идет о Румынии, Хорватии, Турции, Болгарии, Казахстане, Мьянме, Армении и Южной Корее, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Сильнее всего экспорт в Россию нарастил Казахстан (рост в 3,5 раза в сравнении с показателем 2022-го), Мьянма (в 3,2 раза), Румыния (в 1,9 раза), Хорватия и Армения (в 1,5 раза), Турция и Болгария (в 1,4 раза), и Южная Корея (в 1,3 раза). В то же время самый значительный прирост продемонстрировали Марокко и Египет — в 381 и 36 раз соответственно.

При этом лидерами по объемам импорта в Россию стали Китай, Италия, Турция, Бангладеш и Германия. Первое место в рейтинге по данному показателю занял КНР. По итогам 2023 году азиатская страна отправила в Россию одежды почти на 2,6 миллиарда долларов в денежном выражении. Вторую строчку заняла Италия (602 миллиона), а тройку лидеров замкнула Турция (473 миллиона).

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В топ-5 по объемам поставок одежды в Россию также вошли Бангладеш (337 миллионов, данные представлены за 2022-2023 финансовый год) и Германия (317 миллионов). В десятку лидеров попали страны Восточной Европы и соседние с РФ государства. В топ-10 вошли Узбекистан (239 миллионов), Армения (132 миллиона), Латвия (99 миллионов), Литва (почти 92 миллиона), и Польша (88 миллионов).

В то же время ряд западных производителей за последние несколько лет, напротив, решили покинуть российский рынок и не поставлять на него свои товары. В частности, подобную стратегию выбрал американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors. Руководство компании из США приняло такое решение еще в середине января 2023 года. Газета «Известия» сообщала, что на месте официальных магазинов компании будут представлены другие марки, включая Calvin Klein Jeans, Hugo и Karl Lagerfeld Jeans.

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      Анатолий Акулов
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