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03:55, 17 января 2023Экономика

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию

Американский бренд Michael Kors решил покинуть российский рынок

Фото: Creative Touch Imaging Ltd / Globallookpress.com

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors приостановил поставки в Россию. На месте официальных магазинов компании будут представлены другие марки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что теперь в торговых пространствах, которые занимал Michael Kors, будут продавать Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Также отмечается, что официальный интернет-магазин американской марки в России уже приостановил работу.

Еще в прошлом году товар Michael Kors перестали поставлять в обувную сеть «Рандеву». По словам продавцов, в магазинах убрали вывеску над полками бренда и распродают то, что осталось. Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан».

В прошлом году о решении покинуть российский рынок объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. А французский бренд нижнего белья DIM, который окончательно ушел с российского рынка, выразил надежду на возвращение.

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Екатерина Подвигина
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