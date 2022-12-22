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10:30, 22 декабря 2022Ценности

Бренд нижнего белья DIM уйдет из России

Французский бренд нижнего белья DIM окончательно уйдет из России

Фото: Fahad Waseem / Unsplash

Французский бренд нижнего белья DIM окончательно уйдет с российского рынка. Соответствующая информация появилась на официльном сайте указанной марки.

«В связи со сложившейся ситуацией наши отгрузки временно приостановлены. Мы надеемся, что сможем снова обслуживать вас очень скоро», — говорится в заявлении ретейлера. Кроме того, стало известно, что компания «Ди-Би-Ай Рус» начала процесс ликвидации юридического лица.

В марте также говорилось о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Помимо этого, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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