В России задержали подозреваемого в тайном сговоре с СБУ гражданина

ФСБ: на Камчатке задержали подозреваемого в передаче сведений СБУ против ВС РФ

На Камчатке задержали подозреваемого в тайном сговоре со Службой безопасности Украины (СБУ) гражданина. Ему вменяют сотрудничество с украинскими спецслужбами по собственной инициативе, вы том числе против ВС РФ, рассказали в пресс-службе ФСБ России по региону, передает РИА Новости.

«После начала специальной военной операции гражданин отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — уточнили в ведомстве.