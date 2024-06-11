Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:12, 11 июня 2024Силовые структуры

В России задержали подозреваемого в тайном сговоре с СБУ гражданина

ФСБ: на Камчатке задержали подозреваемого в передаче сведений СБУ против ВС РФ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

На Камчатке задержали подозреваемого в тайном сговоре со Службой безопасности Украины (СБУ) гражданина. Ему вменяют сотрудничество с украинскими спецслужбами по собственной инициативе, вы том числе против ВС РФ, рассказали в пресс-службе ФСБ России по региону, передает РИА Новости.

«После начала специальной военной операции гражданин отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — уточнили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. Что об этом думают в Киеве?

      Москвич залил цементом собственный пенис и оказался в ловушке

      Российский дрон за тысячу долларов уничтожил американский БТР за миллион

      США направили ВМС для слежки за российскими кораблями

      Приставы взыщут с рэпера Face 30 тысяч рублей

      В России задержали подозреваемого в тайном сговоре с СБУ гражданина

      Пушилин назвал необходимые шаги по защите Артемовска

      В России выросло количество продаваемой одежды

      В Китае предрекли ответ России на попытки ВСУ нанести удары вглубь страны

      Звезда сериала «Сваты» назвала Зеленского никаким актером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше