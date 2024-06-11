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15:43, 11 июня 2024Экономика

Россияне охладели к новым легковушкам

«Автостат»: продажи новых легковых машин в России упали на 8 % в начале июня

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В период с 3 по 9 июня продажи новых легковых автомобилей в России упали на 8 процентов в сравнении с результатами предыдущей недели (с 27 мая по 2 июня) и снизились до 30 206 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные аналитиков компании «Паспорт промышленный консалтинг» (АО «ППК»).

Подавляющее большинство продаж (85 процентов от общего объема реализации автомобильной техники) пришлось на долю легкового сегмента. Оставшиеся 15 процентов составили сделки по легким коммерческим машинам (LCV), грузовикам и автобусам, уточнили эксперты.

В начале июня отрицательную динамику продаж продемонстрировали только легковушки. Реализация грузовых автомобилей за этот период времени увеличилась на 14 процентов, до 2770 единиц, LCV — на 12 процентов (до 2177 штук). В свою очередь, продажи автобусов в начале лета продемонстрировали наибольший прирост — плюс 49 процентов, до 461 единицы, резюмировали аналитики.

Спад продаж новых легковушек в России фиксируется не первый месяц. По итогам мая в стране продали в общей сложности 127,2 тысячи подобных машин. В сравнении с апрельским уровнем показатель просел на семь процентов. Лидером по объемам продаж тогда стала Lada — продажи машин под этим брендом за последний месяц весны достигли отметки в 40,1 тысячи единиц.

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