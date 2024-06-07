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12:15, 7 июня 2024Экономика

В России резко выросли продажи легковушек

«Автостат»: продажи легковых машин в России выросли на 76 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В мае 2024 года в России продали 127,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 76 процентов больше, чем в апреле 2023 года. Об этом сообщает «Автостат».

Эксперты выяснили, что хотя автомобилей в РФ реализуют больше, чем год назад, но по отношению к предыдущему месяцу объемы продаж падают (снижение на 7 процентов).

На рынке лидерство за собой сохраняет Lada, продажи которой в мае дошли до 40,1 тысячи единиц. Кроме того, больше 10 тысяч смогли продать китайские бренды — Haval (14 тысяч), Chery (13 тысяч) и Geely (10,3 тысячи). Таким образом, Lada заняла больше 31 процента рынка, а названные китайские бренды — около 61 процента.

Ранее во время Петербургского международного экономического форума презентовали новую Lada Iskra, которая, по словам представителей «АвтоВАЗа», представляет собой «что-то среднее между Granta и Vesta». Машину представят в трех комплектациях.

Сообщается также, что Lada Iskra обойдется дешевле предыдущей модели Lada Vesta — 1-1,2 миллиона рублей против 1,5-2 миллионов. Впрочем, окончательную цену новинки назовут только в 2025 году.

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