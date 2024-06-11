В России заявили о снижении числа подозрительных операций с золотом

Росфинмониторинг: в России снижается число подозрительных операций с золотом

За последнее время в России снизилось число подозрительных операций с золотом. О подобной динамике сообщил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд. Его слова приводит РИА Новости.

Такая тенденция сохраняется на российском финансовом рынке с начала 2024 года, уточнил он. Это стало возможно за счет принятых Минфином, Федеральной пробирной палатой и Центробанком мер. При этом суммарный объем подозрительных операций с золотом продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на снижение числа подобных операций в стране.

Речь идет в том числе о попытках инвесторов вложить средства без проверки источника происхождения в такой ликвидный актив и переместить драгоценный металл в другие юрисдикции. На этом фоне Негляд заявил о необходимости принятия дополнительных мер для борьбы с подобными операциями.

Ранее аналитики Citigroup спрогнозировали рост мировых цен на золото до 3 тысяч долларов за тройскую унцию в диапазоне от полугода до полутора лет. Эксперты объяснили это грядущим притоком инвесторов на фоне ожидаемого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.