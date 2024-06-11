В России женщины-заключенные начали проситься на СВО

Омбудсмен Москалькова: россиянки из колоний начали проситься на СВО

В России женщины-заключенные начали проситься на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее комментарий приводит Telegram-канал Shot.

Омбудсмен отметила, что к ней стали поступать единичные обращения по данному вопросу. По словам Москальковой, пока ни одна женщина из колоний не была отправлена в зону боевых действий. Она пояснила, что причиной этому служат возраст и неподходящие статьи арестанток.

Россия внимательно следит за тем, чтобы посылки с продуктами и вещами оперативно доставляли военнопленным на Украине, подчеркнула уполномоченный по правам человека в беседе с Shot.

Москалькова заверила, что к украинским пленным в России продолжат относиться гуманно.

Ранее сообщалось, что представители Международного Красного Креста за 2023 год нашли 46 российских бойцов в плену.

