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11:49, 11 июня 2024Россия

В России женщины-заключенные начали проситься на СВО

Омбудсмен Москалькова: россиянки из колоний начали проситься на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В России женщины-заключенные начали проситься на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее комментарий приводит Telegram-канал Shot.

Омбудсмен отметила, что к ней стали поступать единичные обращения по данному вопросу. По словам Москальковой, пока ни одна женщина из колоний не была отправлена в зону боевых действий. Она пояснила, что причиной этому служат возраст и неподходящие статьи арестанток.

Россия внимательно следит за тем, чтобы посылки с продуктами и вещами оперативно доставляли военнопленным на Украине, подчеркнула уполномоченный по правам человека в беседе с Shot.

Москалькова заверила, что к украинским пленным в России продолжат относиться гуманно.

Ранее сообщалось, что представители Международного Красного Креста за 2023 год нашли 46 российских бойцов в плену.

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      Анна Щербакова
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