В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Красноярске из-за появления медведей ввели режим повышенной готовности

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за появления в городе медведей. Об этом сообщила администрация российского города на своем сайте.

Там сообщили, что за последние две недели в Красноярске зафиксировали несколько случаев выхода животных к людям в районах садовых некоммерческих товариществ. Муниципальному управлению МВД и инспекции в области охраны в связи с этим поручили патрулировать территорию города.

«При обнаружении дикого животного они должны принимать меры по защите жизни людей, исходя из обстановки, в том числе с применением огнестрельного оружия», — уточнили в администрации Красноярска.

Как объяснили местные власти, введение режима повышенной готовности даст возможность усилить меры безопасности жителей. Они также призвали местных жителей ответственно относиться к соблюдениям правил утилизации пищевых отходов, так как свалки привлекают медведей в городскую среду, и звонить по номеру 112 в случае обнаружения хищника или его следов.

В конце мая в сети появились кадры, как в Красноярском крае жительница деревни Алтат наткнулась в лесу на медведя. Женщине, предварительно, удалось убежать от животного на безопасное расстояние.