69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:30, 27 мая 202469-я параллель

Россиянка наткнулась в лесу на опасного дикого хищника и сняла его на видео

Жительница Красноярского края сняла на видео встречу с медведем в лесу

В Красноярском крае жительница деревни Алтат наткнулась в лесу на медведя. Россиянка сняла встречу с опасным диким хищником на видео, которое опубликовало издание «Советское Причулымье».

На кадрах видно, как медведь, находящийся в нескольких метрах от женщины, смотрит на нее, но не двигается с места. Затем оператор делает несколько шагов по направлению к животному. «Представляете, я вижу медведя!» — эмоционально отреагировала россиянка.

После этого хищник встает на задние лапы, что медведи делают с целью устрашения вероятного противника или из-за страха, а женщина вскрикивает и отступает. «Мама! Я дура», — восклицает она, и съемка прекращается.

Как пишет издание, местной жительнице удалось убежать от медведя на безопасное расстояние. Сейчас она находится дома.

Ранее в Магаданской области женщина палкой отбилась от разъяренного медведя. Судя по кадрам очевидца, россиянка оттолкнула надвигавшегося на нее хищника, после чего тот ушел в сторону леса.

Кроме того, в Башкирии мужчина криком отпугнул трех медведей, которые напали на него во время пробежки. По словам россиянина, сначала он планировал убежать, однако понял, что хищники начнут его преследовать, и решил отмахнуться от них веткой, из-за чего двое медвежат испугались и залезли на дерево. Затем он закричал, из-за чего медведица отошла, подождала, когда спустятся ее дети, после чего животные ушли в глубь леса.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      Возвращение Кейт Миддлтон отложили на неопределенный срок

      В России объяснили попытку ВСУ атаковать Геленджик

      Российская ПВО сбила украинский самолет над Волчанском

      Одну деталь внешности Виктории Бони на фото в Каннах раскритиковали в сети

      Россияне резко заинтересовались одной категорией товаров

      Глава МИД Литвы пригрозил Грузии отменой статуса кандидата в ЕС

      МИД Бельгии обвинил Венгрию в блокировке новой помощи Украине

      Путину предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Талибов снова позвали на ПМЭФ

      Эрдоган предложил переписать Конституцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше