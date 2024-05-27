Россиянка наткнулась в лесу на опасного дикого хищника и сняла его на видео

Жительница Красноярского края сняла на видео встречу с медведем в лесу

В Красноярском крае жительница деревни Алтат наткнулась в лесу на медведя. Россиянка сняла встречу с опасным диким хищником на видео, которое опубликовало издание «Советское Причулымье».

На кадрах видно, как медведь, находящийся в нескольких метрах от женщины, смотрит на нее, но не двигается с места. Затем оператор делает несколько шагов по направлению к животному. «Представляете, я вижу медведя!» — эмоционально отреагировала россиянка.

После этого хищник встает на задние лапы, что медведи делают с целью устрашения вероятного противника или из-за страха, а женщина вскрикивает и отступает. «Мама! Я дура», — восклицает она, и съемка прекращается.

Как пишет издание, местной жительнице удалось убежать от медведя на безопасное расстояние. Сейчас она находится дома.

Ранее в Магаданской области женщина палкой отбилась от разъяренного медведя. Судя по кадрам очевидца, россиянка оттолкнула надвигавшегося на нее хищника, после чего тот ушел в сторону леса.

Кроме того, в Башкирии мужчина криком отпугнул трех медведей, которые напали на него во время пробежки. По словам россиянина, сначала он планировал убежать, однако понял, что хищники начнут его преследовать, и решил отмахнуться от них веткой, из-за чего двое медвежат испугались и залезли на дерево. Затем он закричал, из-за чего медведица отошла, подождала, когда спустятся ее дети, после чего животные ушли в глубь леса.