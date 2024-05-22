69-я параллель
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11:18, 22 мая 202469-я параллель

Россиянка палкой отбилась от разъяренного медведя и попала на видео

В Магаданской области женщина палкой отбилась от разъяренного медведя

В Магаданской области женщина палкой отбилась от разъяренного медведя. Ее сняли на видео, которое публикует местный Telegram-канал «Весь Магадан».

На кадрах видно, как медведь подходит к женщине — она начинает пятиться назад с палкой в руках, которая позволяет держать от хищника дистанцию. Животное встает на задние лапы, однако местная жительница палкой отталкивает его. «Это кто такая бесстрашная?» — слышен голос за кадром. Видеозапись заканчивается тем, что медведь уходит от жилых построек в сторону леса.

Похожий случай ранее произошел в Башкирии. Там местный житель криком отпугнул трех медведей, которые напали на него во время пробежки, и снял это на видео.

До этого, в августе 2023 года, на Кольском полуострове мужчина встретился с двумя медведями и также отпугнул их криком. Еще раньше житель Балахтинского района Красноярского края встретил медведицу с медвежатами рядом со своим домом и прогнал их словами «екарный бабай».

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      Анастасия Шейкина
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