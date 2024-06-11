В российском регионе на маленького ребенка упала часть столба электропередачи

В ХМАО на 4-летнего ребенка упала часть столба электропередачи

В поселке Зеленоборск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на маленького ребенка упала часть столба электропередачи. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел 9 июня на детской площадке, расположенной на улице Политехнической. В один момент на четырехлетнего ребенка упала поддерживающая часть столба электропередачи, пострадавшего госпитализировали. Насколько серьезными оказались его травмы, покажет судебно-медицинская экспертиза.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи установят, насколько добросовестно сотрудники электросетевой компании и местная администрация исполняли свои обязанности.

Днем ранее стало известно, что во Владимире часть памятника обрушилась на 6-летнего мальчика.