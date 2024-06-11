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08:02, 11 июня 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков сообщил об опасности ракетного удара в Белгороде и пригороде
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Lolok Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлена опасность ракетного удара. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Других подробностей о тревоге он не привел.

Угрозу ракетной опасности, как следует из сообщения мэрии Белгорода, также объявили в городе Шебекино. Власти обратились к жителям с просьбой спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Вечером в понедельник, 10 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Белгородской областью. В оборонном ведомстве назвали атаку Украины террористической.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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