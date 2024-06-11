Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 11 июня 2024Россия

В Северной Осетии выразили соболезнования семьям летчиков разбившегося Су-34

Глава Северной Осетии Меняйло выразил соболезнования семьям летчиков Су-34

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования семьям летчиков, которым не удалось спастись при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34. Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

Глава республики отметил, что на месте крушения работают все необходимые службы. Предварительно, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета, пояснил Меняйло.

В связи с инцидентом он обратился к жителям Северной Осетии. «Еще раз напоминаю: доверяйте только официальной информации! Буду держать вас в курсе», — подчеркнул глава региона в своем посте.

Утром 11 июня Минобороны доложило, что самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что он упал в горной местности. Членов экипажа Су-34 спасти не удалось, разрушений на земле зафиксировано не было.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В российском регионе ФСБ изобличила чиновников в хищении 60 миллионов рублей

      СБУ решила провести рейд с обысками в правительственном квартале Киева

      На Западе допустили отставку Макрона из-за выборов в Европарламент

      В московском музее показали картины из мусора

      В Северной Осетии выразили соболезнования семьям летчиков разбившегося Су-34

      Цены на сжиженные углеводородные газы в России резко взлетели

      Российские школьники оставили оскорбительные надписи на памятнике воинам

      Антидроновый «Фумигатор» впервые показали на фото

      В Ереване протестующие перекрыли улицу цепями

      Ученые из МГУ заявили о стремительном увеличении сибирских «врат ада»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше