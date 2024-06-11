В Северной Осетии выразили соболезнования семьям летчиков разбившегося Су-34

Глава Северной Осетии Меняйло выразил соболезнования семьям летчиков Су-34

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования семьям летчиков, которым не удалось спастись при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34. Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

Глава республики отметил, что на месте крушения работают все необходимые службы. Предварительно, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета, пояснил Меняйло.

В связи с инцидентом он обратился к жителям Северной Осетии. «Еще раз напоминаю: доверяйте только официальной информации! Буду держать вас в курсе», — подчеркнул глава региона в своем посте.

Утром 11 июня Минобороны доложило, что самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что он упал в горной местности. Членов экипажа Су-34 спасти не удалось, разрушений на земле зафиксировано не было.