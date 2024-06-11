В штабе Трампа прокомментировали обвинительный вердикт сыну Байдена

В штабе Трампа назвали дело Хантера Байдена отвлечением внимания от коррупции

Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа на своей странице в соцсети X прокомментировал вынесение обвинительного вердикта сыну главы государства Джо Байдена Хантеру, отметив, что процесс по делу о нарушениях, связанных с хранением оружия, является попыткой отвлечь внимание от коррупции семьи хозяина Белого дома.

«Этот суд был лишь отвлечением внимания от реальных преступлений клана Байдена, который заработал десятки миллионов долларов из Китая, России и Украины», — сказано в сообщении.

Помимо этого в штабе Трампа обвинили Байдена в продажности и управлении криминальной империей, которая торгует правительственным доступом ради собственной выгоды.

11 июня присяжные вынесли вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия.