Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 11 июня 2024Мир

Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

Присяжные признали Хантера Байдена виновным в трех уголовных преступлениях
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Hannah Beier / Reuters

Присяжные вынесли вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что присяжные в федеральном суде в Уилмингтоне в штате Делавэр признали его виновным по всем трем пунктам обвинения, что сделало Хантера Байдена первым ребенком действующего американского лидера, осужденного за уголовное преступление.

По данным телеканала CNN, Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов при вынесении приговора, хотя он, скорее всего, получит менее суровое наказание, поскольку впервые совершил преступление.

Ранее Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия. Сын президента не признает свою вину в преступлениях, связанных с покупкой оружия, которую он совершил в 2018 году. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и утверждает, что «владел оружием всего 11 дней».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

      Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

      В Дагестане заметили беспилотник на парашюте

      Москвичей предупредили о мощных осадках

      Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

      Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

      Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

      Британский принц ударился в обжорство и стремительно растолстел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше