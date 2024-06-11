Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

Присяжные признали Хантера Байдена виновным в трех уголовных преступлениях

Присяжные вынесли вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера и признали его виновным в уголовных преступлениях, связных с нарушениями при покупке оружия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что присяжные в федеральном суде в Уилмингтоне в штате Делавэр признали его виновным по всем трем пунктам обвинения, что сделало Хантера Байдена первым ребенком действующего американского лидера, осужденного за уголовное преступление.

По данным телеканала CNN, Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов при вынесении приговора, хотя он, скорее всего, получит менее суровое наказание, поскольку впервые совершил преступление.

Ранее Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия. Сын президента не признает свою вину в преступлениях, связанных с покупкой оружия, которую он совершил в 2018 году. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и утверждает, что «владел оружием всего 11 дней».