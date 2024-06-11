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12:51, 11 июня 2024Россия

В Совфеде отреагировали на снятие США запрета на поставки оружия «Азову»

Сенатор Чижов: попытка легализации США «Азова» не изменит ситуацию на поле боя

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Легализация Соединенными Штатами «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), выражающаяся в разрешении поставок вооружений формированиям, не изменит ситуацию на поле боя. Об этом заявил член Света Федерации, замглавы комитета по обороне Владимир Чижов, его слова приводит РИА Новости.

Согласно заявлению сенатора, хотя ситуация на поле боя не изменится, однако подобные действия США повлекут за собой еще один виток эскалации конфликта.

«Теперь Вашингтону придется нести прямую ответственность за преступления своих протеже из "Азова"», — отреагировал на снятие запрета поставок оружия формированиям Чижов.

О том, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» стало известно 11 июня. «Азову» было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистскими взглядами» некоторых основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.

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      Марк Леонов
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