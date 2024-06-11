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04:13, 11 июня 2024Мир

В США восстановили проходимость канала в порту Балтимора

Военные инженеры полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора

Фото: Maryland National Guard/Handout via Reuters

Военные инженеры и спасатели в Соединенных Штатах полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора для коммерческого судоходства. Об этом говорится в заявлении американской армии, пишет РИА Новости.

«Объединенное командование для реагирования на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки, Инженерный корпус армии США и руководитель службы спасения и дайвинга ВМС сегодня восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри», — сказано в сообщении.

Как отмечается, проходимость канала восстановлена до 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 и 15 метров соответственно). В понедельник, 10 июня, силы объединенного командования провели проверку канала и подтвердили безопасность судоходства.

Специалисты продолжат устранять оставшиеся стальные обломки рухнувшего моста, но их наличие уже не влияет на безопасность прохода судов.

Напомним, автомобильный мост обрушился 26 марта после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор сооружения. После столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, а несколько центральных пролетов моста упали в воду. В момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей.

В середине мая сообщалось, что военнослужащие армии США с помощью взрыва снесли оставшуюся часть моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, обрушившегося в Балтиморе.

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      Марина Совина
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