Армия США снесла часть моста в Балтиморе

AP: военнослужащие США взорвали оставшуюся часть обрушившегося моста в Балтиморе

Военнослужащие армии США с помощью взрыва снесли оставшуюся часть моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, обрушившегося в Балтиморе. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным специалистов, взорвать пролет моста было необходимо, чтобы расчистить путь для грузового судна «Дали», которое застряло среди обломков после столкновения с мостом и его обрушения.

«Это во многом похоже на чистку луковицы», — пояснил представитель Инженерного корпуса армии США Скотт Спеллмон, добавив, что взрыв прошел по плану.

Автомобильный мост обрушился 26 марта после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор сооружения. После столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, а несколько центральных пролетов моста упали в воду. В момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей.