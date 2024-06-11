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09:35, 11 июня 2024Мир

В США заявили о нежелании идти на переговоры из-за успехов России на Украине

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США не пойдут на переговоры из-за успехов России

Фото: Евгений Биятов / РИА Нвоости

Соединенные Штаты не пойдут на переговоры из-за успехов Вооруженных сил России на Украине. Об этом заявил бывший помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя», — написал экс-сотрудник Пентагона.

По его словам, Вашингтон сейчас сделает упор на наращивании Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории. При этом он подчеркнул, что данная стратегия не даст успеха Киеву.

Брайен напомнил, что Россия и Украина попытались прийти к соглашению по итогам «Стамбульского формата» в 2022 году, однако инициатива не была реализована из-за действий стран Запада.

Ранее Брайен заявил, что в НАТО напуганы возможным поражением Украины. По его мнению, Североатлантический альянс сталкивается с реальной угрозой распада Украины из-за недостатка войск и больших потерь армии страны.

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      Максим Габриелян
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