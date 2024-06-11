В ВСУ заявили о невозможности решить проблемы на фронте мобилизацией

Командир ВСУ Матейко: проблему нехватки военных на фронте не решит мобилизация

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о невозможности решить проблему нехватки солдат на фронте путем мобилизации. Такое мнение высказал командир украинского батальона Иван Матейко, его слова приводит издание «Фокус».

Военнослужащий уточнил, что боеприпасы и артиллерию можно достать, в то время как «обученных патриотов больше нет». Вместе с тем Матейко рассказал об отчаянных решениях командиров ВСУ в патовых ситуациях, которые они принимают из-за страха потерять должность. Так, по словам комбата, руководство заставляет держаться украинских военных за «крайний дом в селе», чтобы населенный пункт продолжал считаться занятым ВСУ.

«И плевать, сколько там людей ляжет за тот дом. (...) И без разницы, что та хата уже в окружении неделю, туда нельзя довезти (...) провизию, невозможно провести эвакуацию раненых и погибших. Вы держите тот дом, потому что если потеряем село — будет расследование, и кого-то снимут с должности», — объяснил Матейко.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что после принятия закона о мобилизации в стране был зафиксирован четырехкратный рост темпов набора в ВСУ. При этом он отмечал негативное влияние мобилизации работников предприятий военно-промышленного комплекса на обороноспособность страны.