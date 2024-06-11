В Японии оценили мирную конференцию по Украине без участия России

Японский политик Судзуки: мирная конференция по Украине является вызовом России

Мирная конференция по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии, является вызовом России. Об этом заявил депутат Палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки, его слова передает РИА Новости.

«Конференция в Швейцарии называется "мирным саммитом", но это не мирный саммит. С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов Москве. Потому что нужно было пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. В таком случае это была бы правильная конференция», — рассказал политик.

Депутат добавил, что продвижение на этой конференции «формулы Зеленского» является «нонсенсом». В частности, он полагает, что конференция направлена на «манипулирование международным мнением».

Судзуки подчеркнул, что для решения конфликта обе стороны — Россия и Украина — должны поговорить друг с другом, так как «иначе эту проблему не решить».

Ранее Судзуки говорил, что разрешение США наносить удары по российской территории ошибочно и в итоге может привести к третьей мировой войне.