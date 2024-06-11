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07:58, 11 июня 2024Мир

Японский политик предупредил о последствиях разрешения ударов по России

Японский политик Судзуки рассказал, чем чревато разрешение ударов по России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Разрешение США наносить удары по российской территории ошибочно и в итоге может привести к третьей мировой войне. Такими опасениями в интервью с РИА Новости поделился японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.

«Я считаю это решение США ошибкой. Это только продлит войну, оно содержит в себе опасность привести к третьей мировой войне», — посетовал он.

По словам японского политика, если посмотреть, что лежит в основе решения президента РФ Владимира Путина о начале СВО, то к ней подтолкнул глава США Джо Байден. Как отметил Судзуки, «такая англосаксонская внешняя политика подталкивания недопустима.

В тяжелые времена самое важное — соседи. С Россией, Китаем, Южной Кореей, Северной Кореей японским властям надо найти компромисс, призвал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Китайская газета Global Times ранее написала, что Москва ответит на возможные попытки Вооруженных сил Украины. Как отмечается, Украина попытается продемонстрировать западным государствам свою преданность в преддверии конференции в Швейцарии.

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      Марина Совина
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